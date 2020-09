V Bulharsku pokračují demonstrace, desítky zraněných při střetech s policií

Ráno agentura DPA uvedla, že policie v Sofii přes noc odstranila stany, v nichž téměř dva měsíce blokovali protestující dopravu v centru bulharské metropole. Při tom nebyl nikdo zraněn ani zadržen.

Pozdě večer ale policie zadržela přes 60 lidí po střetech s radikálními účastníky demonstrace, která se konala před bulharským parlamentem. Na ní se sešly tisíce lidí, kteří požadují demisi premiéra Bojka Borisova. Šlo o jeden z největších protestů během dvouměsíčních manifestací. Už během dne při potyčkách policie zatkla na tři desítky lidí.

Organizátoři středeční demonstrace, která se konala u příležitosti prvního zasedání parlamentu po letní přestávce, vyzvali předem k pokojné manifestaci a střety s policií označili za akci provokatérů, uvedla agentura Reuters.

Někteří demonstranti házeli na budovu parlamentu vejce, jablka a odpadky. Podle policie se také snažili převrátit policejní vozy a napadali policisty pepřovým sprejem.

Napětí před bulharským parlamentem vzrostlo pozdě večer, kdy radikální demonstranti házeli na policisty i zápalné lahve a petardy. Policie proti nim použila vodní dělo.

Anti-government protesters in Sofia, Bulgaria demand the resignation of PM Boyko Borissov.



The protest continues since 56 days because the corruption in the country.



Bulgaria is a member state of the European Union. pic.twitter.com/dvu94okXQW