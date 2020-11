V části Itálie odstartovalo plošné testování na koronavirus

Jižní Tyrolsko (Südtirol) nebo také Horní Adiže (Alto Adige) je jednou ze dvou provincií regionu Trentino-Alto Adige (Tridentsko-Horní Adiže). Alpská oblast leží u hranic s Rakouskem a jejím správním střediskem je město Bolzano.

Provincie zřídila přes 200 odběrových míst, kde si lidé protilátkový rychlotest mohou nechat udělat. V hustěji obydlených oblastech dostali obyvatelé předem vědět, kdy mají možnost na testy dorazit tak, aby se na odběrových místech netvořily fronty. Výsledky se dozvědí prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávy.

Na testy mohou dorazit i děti od pěti let. Za dvě hodiny se od dnešních 08:00 do 10:00 nechalo otestovat asi 24.000 lidí, 600 z nich mělo pozitivní výsledek a muselo nastoupit do karantény. Úřady si od plošného testování slibují odhalení asymptomatických případů nákazy předtím, než se příští týden otevřou školky a základní školy.

Tridentsko-Horní Adiže patří k regionům, které v Itálii nyní mají nejvyšší míru nákazy a je zařazeno do takzvané červené zóny, kde platí nejpřísnější opatření včetně podstatného omezení pohybu. Ve čtvrtek laboratoře v tomto regionu hlásily 700 nových případů infekce.

Podle epidemiologa Stephana Ortnera z výzkumného centra Eurac v Bolzanu může být plošné testování při potírání epidemie stejně účinné jako dlouhodobá karanténa. Aby se ale pozitivní efekt testování mohl projevit, je potřeba, aby testy absolvovalo alespoň 70 procent obyvatel.