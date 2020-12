V centru Berlína má vzniknout říční plovárna, projekt budí nemalé kontroverze

"Projekt říční plovárny je jako žádný jiný. Je to jedinečná vize," uvádí někdejší berlínská senátorka pro městský rozvoj Katrin Lompscherová. Pokud své představy občanský spolek dovede do konce, čeká plavce koupání v jedinečných historických kulisách města mezi Pergamonským muzeem, replikou Městského zámku, kde sídlí Humboldtovo muzeum, či ministerstvem zahraničí.

"Ano, ještě se musí udělat mnohé, aby se tato mimořádná idea stala skutečností," uvádí spolek. Hlavním krokem je říční kanál navrátit přírodě, která se podle představ tvůrců postará o čištění sprévské vody. Ta se bude čistit průtokem přes 400metrový úsek se štěrkovým filtrem osázeným vodními rostlinami včetně rákosu. Průtok vody bude zajišťovat úprava současného jezu, přes který bude voda přepadat do asi 1,5 metru níže položeného koupacího prostoru. Ten bude mít délku 835 metrů.

Vize pochází z 90. let, kdy návrh plovárny představili umělci jako nový městský prostor. Nápad postupně získával podporu veřejnosti a také radnice, která loni v prosinci schválila stavbu prvního velkého schodiště, které otevře přístup k říčnímu kanálu. "A to na prominentním místě uprostřed Berlína, což výrazně vylepší kvalitu veřejného prostoru," uvedla tehdy radnice. Schodiště, jehož součástí jsou i bezbariérové rampy, vzniká u dokončené republiky Městského zámku, hotovo by mělo být do roku 2023.

Hlavní překážkou v projektu plovárny je udržení stabilní kvality vody v říčním kanále. Jedním z největších problémů Sprévy v Berlíně jsou prudké lijáky a vytrvalé deště, která zahltí kanalizaci, takže kontaminovaná voda uniká bez čištění bezpečnostními přelivy do řeky.

Autoři projektu chtějí tento problém v místě budoucí plovárny vyřešit úpravou kanalizace a také vybudováním zádržného prostoru o objemu 4500 kubíků, který by kontaminovanou vodu zachytil. Spolek také spoléhá na filtrační část říčního kanálu, který po ozelenění přispěje k lepšímu mikroklimatu během léta a stane se útočištěm vodních živočichů.

Spolek již návrhy biologického filtru testuje a podle hodnotící zprávy vydané letos v létě se tak podařilo snížit mikrobiální znečištění o 90 procent proti běžnému stavu. Po zapojení ultrafialové dezinfekční sekce zůstala kvalita dobrá i při nárazových deštích.

Jedním z velkých kritiků říční plovárny je inženýr a vodohospodář Ralf Steeg, který jinak patří k předním zastáncům regenerace Sprévy. Steeg tvrdí, že v říčním kanále se čistotu vody nepodaří udržet, proto investované peníze budou v podstatě vyhozené z okna. Finance by raději využil k vyčištění řeky na jiných místech. Testovací filtry pak označuje za příliš malé, než aby se jejich funkčnost prokázala. "Je to, jako kdyby se testoval (letoun) Jumbo Jet na modelu o délce 14,5 centimetru," říká.

Kritici také vyčítají nákladnost celého projektu, který by mohl podle některých odhadů přesáhnout i 200 milionů eur (5,3 miliardy korun). Spolek pro říční plovárnu to ale odmítá. "Tato tvrzení nemají věcná opodstatnění," uvádí. Do nákladů podle spolku nelze započítávat sanaci břehů ani výstavbu schodiště u zámku, protože nejsou součástí projektu.

Zda koupaliště skutečně v centru Berlína vznikne, je tak stále nejasné. Spolek by přitom rád říční kanál plavcům otevřel v roce 2025, kdy uplyne sto let od uzavření někdejší plovárny, která v těchto místech bývala.

I když se nad projektem stále vznáší otazník, je možné se zde každý rok vykoupat během plavecké akce se závody, kterou spolek od roku 2015 pořádá. Plavecký den se ale může konat jedině tehdy, pokud je dodržena kvalita vody. Jestliže v předchozích dnech prší, je to vyloučené kvůli tomu, že voda z kanalizace do řeky vyplaví nebezpečné látky. Z těchto důvodů museli v roce 2017 a 2019 organizátoři událost zrušit. Šestý ročník, který byl plánován na červen letošního roku, pak nezhatil déšť, ale pandemie nemoci covid-19. "Nevzdáme se a vrátíme se! Již začínáme s přípravou poháru na rok 2021," uvádí spolek.