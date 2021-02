V Dánsku se vrátili do tříd nejmladší žáci

"Zatím nedokážeme říci, kdy je možné očekávat návrat starších žáků do tříd," prohlásila dnes ráno premiérka Mette Frederiksenová při návštěvě školy ve městě Lejre, asi 40 kilometrů západně od Kodaně.

Až do 28. února zůstávají v Dánsku uzavřeny restaurace, nákupní centra a další obchody vyjma těch s nezbytným zbožím či kadeřnictví. Scházet se smí stále jen pět lidí.

Denní přírůstky nakažených se v Dánsku od konce roku snižují, úřady ale mají obavu z nové, nakažlivější mutace koronaviru, která se poprvé objevila v Británii. Dánské úřady uvedly, že tato varianta je nyní odhalena u zhruba 20 procent lidí, kteří mají pozitivní test na koronavirus. Očekává se, že v polovině února bude již tato mutace v Dánsku dominantní.

Dánsko, které má zhruba 5,8 milionu obyvatel, zaznamenalo od začátku epidemie 202.307 případů infekce koronavirem. Úmrtí po nákaze registruje 2217.

Při příjezdu do Dánska z takzvané červené zóny s nepříznivou koronavirovou situací je od neděle nutné mít negativní test na koronavirus a následně nastoupit desetidenní pobyt v izolaci, napsala agentura Reuters s odvoláním na dánské ministerstvo dopravy. To také oznámilo, že byl v neděli zrušen zákaz letů ze Spojených arabských emirátů do Dánska. Pozastaveny byly kvůli údajně nespolehlivým testům na koronavirus při odletu z Dubaje.