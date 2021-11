V EU by platnost covid pasů mohla být podmíněna posilující dávkou vakcíny

Takzvané covidové pasy umožňují od léta cestovat bez větších omezení po evropských a dalších zemích lidem, kteří jsou očkováni, prodělali covid-19 nebo mají negativní test. Státy se shodují, že zavedení společných digitálních osvědčení bylo velkým přínosem pro volný pohyb lidí či pro firmy podnikající v cestovním ruchu a zasažené pandemickými omezeními.

Některé unijní státy začínají s odvoláním na údaje epidemiologů volat po omezení platnosti původního očkování v unijních certifikátech.Například řecký premiér Kyriakos Mitsotakis minulý týden navrhl omezit dobu, po níž bude očkování považováno za dostatečnou ochranu, na půl roku. Vyžadovat posilující dávku chce také Rakousko či některé další země.

"Potřebujeme jednotný přístup k otázce, za jak dlouho budou lidé potřebovat posilující dávku. To nemůže mít jinak Lucembursko než Řecko, Německo než Francie, to by bylo zcela proti zájmům obyvatel EU," prohlásil před dnešním jednáním lucemburský ministr zahraničí Jean Asselborn. Jeho kolegové z dalších unijních států se většinou shodovali, že unie by další dávku vakcíny do podmínek certifikátu zahrnout měla, o konkrétním omezení platnosti očkování však hovořit nechtěli.

Eurokomisařka pro zdravotnictví Stella Kyriakidisová v pondělí prohlásila, že unijní exekutiva představí návrh úpravy fungování certifikátů do konce tohoto týdne. Podle unijních činitelů však může být obtížné sladit postoje jednotlivých zemí, které mají v otázkách zdravotní politiky rozhodující pravomoci. Mezi státy sedmadvacítky jsou totiž zásadní rozdíly v podílu naočkovaných obyvatel – zatímco Portugalsko má přes 80 procent plně očkovaných a mnoho zvláště západoevropských zemí překračuje 70 procent, zejména jihovýchod EU zaostává, přičemž v posledním Bulharsku má potřebné dávky vakcíny necelá čtvrtina obyvatel.