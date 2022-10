V EU se blíží velká shoda na zmírnění energetické krize, věří Sánchez

Belgický premiér Alexander De Croo uvedl, že balík představený v úterý má podporu velké většiny členských zemí.

"Věřím, že budujeme velkou evropskou shodu," řekl Sánchez, který na dnešní jednání Evropské rady dorazil mezi prvními lídry. Vícero z návrhů unijní exekutivy je podle něj součástí "evropského konsenzu", který vzniká v posledních měsících. Konkrétně zmínil společné nákupy plynu a solidaritu mezi členskými zeměmi.

Španělsko společné nákupy prosazovalo už v loňském roce. Letos pak zavedlo společně s Portugalskem systém pro zastropování ceny plynu používaného k výrobě elektřiny, který nyní chtějí mnohé členské země rozšířit na celou EU. Část vlád v čele s tou Německou je ale proti.

Německý kancléř Olaf Scholz se před dnešním jednáním podrobněji k možnosti rozšířit takzvaný iberský model podrobněji nevyjádřil. Podle agentury Reuters řekl, že je jasné, že po všech unijních lídrech je požadováno snížení cen plynu a ropy. Poznamenal, že cena plynu od konce léta klesá, tento pokles nicméně podle něj musí být rychlejší.

Mezi zastánce společných nákupů plynu i zastropování ceny se naopak řadí lotyšský premiér Krišjánis Kariňš. "Udělám vše pro to, abych všechny přesvědčil, že společné nákupy by byly velmi dobrá věc, podobně by mohl být dobrý i cenový strop plynu," uvedl před jednáním Evropské rady. Pokud se lídrům podaří domluvit na stanovení maximálních cen, pomůže to podle něj všem.