V Irsku vypukly předčasné volby. O hlasy občanů soupeří tři strany

Podle BBC není pravděpodobné, že by se to některému z trojice uskupení podařilo.

Varadkarova strana Fine Gael v zemi od roku 2016 vládla, aniž by měla v parlamentu většinu. Umožňovala to dohoda s hlavní opoziční stranou Fianna Fáil. Řádné parlamentní volby se měly konat až v roce 2021, v polovině ledna se ale 41letý Varadkar rozhodl předejít pádu svého kabinetu a vypsat předčasné volby.

