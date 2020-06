V Irsku začala druhá fáze uvolňování, otevřely se obchody

Ve druhé fázi uvolňování, která dnes začala, mohly otevřít tisíce obchodů po celé zemi, které mají vlastní vstup z ulice. Obchody v nákupních centrech musí zůstat ještě týden zavřené.

Ode dneška se mohou lidé scházet ve skupinách do šesti členů, budou muset ale dodržovat rozestupy. Seniory nad 70 let může nově navštěvovat menší množství jejich příbuzných. Budou ale muset mít rukavice, roušky a držet se dva metry od navštíveného.

Irská vláda úřadujícího premiéra Lea Varadkara vypracovala strategii uvolňování, která měla původně pět fází. Vzhledem k dobré epidemické situaci ale v pátek plán uvolňování zrychlila. Fáze jsou nyní jen čtyři.

Už 18. května se mohli do práce vrátit lidé, kteří pracují venku, například dělníci na stavbách. Zaměstnanci, kteří mohou pracovat na dálku, by ale podle vlády měli dál zůstávat doma.

Školy zůstanou v Irsku zavřené až do září. Mateřské školy se otevřou se začátkem třetí fáze uvolňování, tedy 29. června, ovšem jen pro děti klíčových zaměstnanců, jako jsou zdravotníci, policisté či hasiči. Ostatní rodiče budou moci potomky do školek poslat až 20. července, kdy začne poslední, čtvrtá fáze rušení koronavirových opatření. Až tehdy by se měla otevřít i kadeřnictví. Hospody, restaurace a hotely budou moci hosty znovu vítat už od konce června.

Podle posledních údajů se v Irsku potvrdila nákaza koronavirem SARS-CoV-2 zhruba u 25.000 lidí. S covidem-19 zemřelo 1679 nakažených.