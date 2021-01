V Itálii bojují s mafií přetrháním rodinných vazeb

"Věděla jsem, že nestačí jen změnit čtvrť nebo známosti. Před tímhle světem a jeho mentalitou bylo nutné utéct," uvedla.

Její útěk z malého města Cinquefrondi v Kalábrii patří mezi desítky podobných operací, jejichž cílem je od roku 2012 dostat děti, ale někdy také jejich matky, od rodin, které jsou součástí známé kalábrijské mafie 'Ndranghety.

Smyslem je, aby se děti nevydaly ve stopách svých rodičů na cestu organizovaného zločinu, říká strůjce projektu a soudce pro nezletilé Roberto Di Bella.

Manžel Lucie, a také její švagr a snacha, byli odsouzeni za trestné činy související s mafií, její otčím za vraždu. Lucie byla propuštěna na kauci a čeká na rozsudek odvolacího soudu, protože je obžalovaná z mafiánského spolčení. "Kdybych musela jít do vězení, tak bych musela nechat své děti rodině mého manžela, což mě děsí," uvedla 36letá Lucia.

Organizace 'Ndrangheta je založena hlavně na rodinných vazbách a nikoliv na náboru členů na základě "zásluh", jak je běžné v jiných mafiánských organizacích. Cílem programu soudce Di Belly, který ho nazval Liberi di scegliere (Svoboda volby), je tento mezigenerační přenos zastavit.

"Děti s příjmením mafiánské rodiny jsou odsouzené k osudu, kterému stěží mohou uniknout: čeká je buď smrt, nebo vězení," řekl soudce.

Organizace 'Ndrangheta je dnes nejvlivnější italskou mafií a působí na pěti kontinentech. Organizace vydělává miliardy eur díky velkému množství nelegálních aktivit, jako je obchodování s kokainem.

Podle socioložky a pedagožky Rosselly Marzullové z univerzity v Reggio Calabria, která Di Bellovi pomáhala s vývojem programu, mafiánská mentalita má pro dospívající děti "perverzní sílu přitažlivosti".

Nezletilým osobám z mafiánských rodin, které se dopustí trestného činu, je v rámci programu možné nařídit psychoterapii, kurzy občanské výchovy či schůzky s pracovníky sociálně-právní ochrany dětí. Pokud je to nutné, děti mohou být dočasně přemístěny do domovů s ochranou. V případě, že ani to nestačí, soud může nařídit jejich přemístění do pěstounských rodin mimo Kalábrii, kde zůstávají až do dosažení zletilosti.

Opustit Cinquefrondi nebylo vůbec snadné pro dvanáctiletou Auroru, která je dcerou odsouzeného mafiána. Aurora byla odebrána rodině poté, co za mřížemi skončila i její matka. "Brečela jsem celou cestu, chtěla jsem vědět, co špatného jsem udělala, a měla jsem strach," zavzpomínala na cestu se sociální pracovníkem a policejní eskortou v roce 2015. Po pěti letech Aurora, jejíž jméno bylo pozměněno, stále cítí konflikt mezi svým přáním chovat se správně a snahou "dosáhnout uznání své původní rodiny". Dívka však již třetím rokem nemá kontakt s otcem, vztahy přetrhala.

Podle Rosselly Marzullové děti z mafiánského prostředí "postupují předčasný a bolestný přechod do světa dospělých" a musí čelit násilným událostem, které v nich zanechávají strach a úzkost. "Některé děti umí ve věku deseti či dvanácti let zacházet se zbraněmi, ví kam schovat drogy či jak uniknout policejním kontrolám," uvedla Marzullová.

Občas se rodiče proti odebrání dětí odvolají u soudu, většinou ale rozhodnutí nezvrátí.

V případě Luciy musela justice konat rychle. Žena zažádala o přesun s dětmi na utajené místo v roce 2016. Její manžel je významný boss, podezřelý z vraždy. Policie se obávala, že by se jeho rodina mohla pokusit ženě překazit odjezd, vzpomíná soudce Di Bella. V minulosti se už totiž staly "nevysvětlitelné sebevraždy či náhlá zmizení".

Roberto Di Bella také vypráví, že ho skrytě kontaktovaly také některé "bílé vdovy". Tím míní ženy donucené k sňatku s muži, které dříve neznaly a kteří pak skončili ve vězení či na útěku před justicí. Zhruba dvacet takových žen bylo na utajená místa přemístěno i s jejich dětmi. Do programu bylo zatím zařazeno na 80 dětí.

Ve zhruba pěti případech se rodiny původu snažily najít děti a matky, které uprchly. Vždy neúspěšně. Čtyři děti zařazené do programu se po dosažení zletilosti vrátily do Kalábrie, k rodinám a jejich zločineckému stylu života. Nyní jsou ve vězení.

Dnes je program soudce Di Belly součástí italského justičního systému, na začátku ale vzbuzoval dosti odlišné reakce než dnes. Jeden známý katolický kněz aktivní v hnutí proti mafii označil iniciativu za "absurdní".

Roberto di Bella ve své knize vzpomíná, že býval často nařčen z "krádeže dětí". Jeden z komentátorů prestižního deníku Corriere della Sera napsal, že soudcovy aktivity jsou "hodné totalitních a autoritářských režimů".

Podle odborníka na organizovaný zločin z Oxfordské univerzity Federica Varsiho je "poněkud optimistické" se domnívat, že se 'Ndranghetu podaří porazit odebíráním dětí. Podle něj se jedná "o extrémní opatření, které by se mělo používat s velkou opatrností".