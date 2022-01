V Itálii budou lidé smět bez covidového pasu jen do obchodů s potravinami a léky

Za poslední den vzrostl v Itálii i podíl pozitivních testů, a to na 19,8 procenta, o den dříve to bylo 17,3 procenta a předtím 13,9 procenta. Ve středu oznámilo ministerstvo zdravotnictví 189.109 nových nákaz koronavirem a o den dříve 170.844. Počet úmrtí spojených s covidem-19 činil jeden den začátkem tohoto týdne 259, což byl nejvyšší počet od loňského 30. dubna.

Italská vláda v boji proti nemoci covid-19 sází zejména na očkování co nejširších vrstev obyvatel. Plně očkováno proti covidu-19 je nyní v šedesátimilionové Itálii 75 procent obyvatel, třetí posilující dávku tam dostalo asi 36 procent lidí.

Už minulý týden vláda schválila rozšíření povinnosti prokazovat se takzvaným superzeleným pasem na další aktivity. Tento certifikát potvrzuje očkovaní či nedávné prodělání covidu-19 a nyní je potřeba například pro vstup do vnitřních prostor restaurací, kin či divadel. Ve veřejné dopravě či na pracovišti stačí zelený pas, tedy certifikát o negativním testu na koronavirus. Od 10. ledna bude superzelený pas nutný pro cesty veřejnou dopravou, ubytování v hotelech, vstupy do bazénů, používání lyžařských vleků i pro posezení na zahrádkách restaurací.

Ve středu večer vláda schválila další zpřísnění, a to povinné očkování pro lidi žijící v Itálii ve věku od 50 let. Ti bez potvrzení o očkování či prodělané nemoci nebudou smět od 15. února do práce. Zaměstnavatel jim po pěti dnech absence nebude muset vyplácet mzdu. Neočkované zaměstnance však nesmí propustit. Za porušení povinnosti lidem hrozí také pokuta 100 eur (zhruba 2500 korun) a za vstup na pracoviště bez očkování až 1500 eur (zhruba 37.000 korun).

Vláda dále ve středu schválila, že od 20. ledna bude nutné se prokázat základním covidovým pasem v provozovnách holičů, kadeřníků a dalších služeb péče o tělo. Od 1. února bude tento certifikát nutný i pro vstup na úřady, pošty, do bank či obchodů, které neprodávají zboží základní potřeby. Od tohoto data se tak lidé bez covidového certifikátu dostanou jen do lékáren či obchodů s potravinami.

"Cílem opatření, která jsme schválili, je co nejvíce snížit počet neočkovaných lidí, protože ti vytváří tlak na náš nemocniční systém," uvedl ministr zdravotnictví Roberto Speranza. Podle premiéra Maria Draghiho vláda chce udržet dobré fungování nemocnic a ponechat v provozu školy a firmy. Oba politici přitom zastávali razantnější podobu opatření. Proti nim však byla pravicová Liga a pochybnosti vyjádřilo i populistické Hnutí pěti hvězd, napsala agentura ANSA.