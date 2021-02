V Itálii díky očkování výrazně ubylo nakažených zdravotníků

Podle údajů Italského zdravotnického ústavu se v týdnu od 13. do 19. ledna, kdy začalo druhé kolo očkování, nakazilo téměř 5000 lidí, kteří vykonávají zdravotnické povolání. O tři týdny později, od 3. do 9. února, přibylo v této skupině 1570 nakažených. To je o 64,2 procent méně.

Počet nově nakažených v celé populaci při tom klesl výrazně méně, a to z 97.000 v polovině ledna na 85.000 na začátku února. Na této úrovni počet nových případů infekce stagnuje od 20. ledna.

"Vzhledem k tomu, že pravidelné testování zdravotnického personálu se za sledovanou dobu nezměnilo, tak tento velice patrný pokles nákazy byl pravděpodobně způsoben očkováním," uvedl Nino Cartabellotta, vedoucí výzkumného pracoviště Gimbe, které údaje zpracovalo.

Zaměstnanci ve zdravotnictví dostali v Itálii naprostou prioritu při očkování proti covidu-19. Dva miliony z 3,1 milionu lidí, kteří v Itálii dostali alespoň jednu dávku očkovací látky, pracují ve zdravotnických profesích. Druhou dávku dostalo 1,3 milionu osob.

Od loňského 21. února, kdy byl zaznamenán první komunitní přenos, se v Itálii nákaza koronavirem prokázala u 2,74 milionu lidí. Zhruba 94.000 v souvislosti s nemocí covid-19 zemřelo. V úterý ministerstvo zdravotnictví oznámilo za předchozích 24 hodin 10.400 nových případů koronaviru a 336 nových úmrtí.