V Itálii není místo pro nelegální migranty, řekl šéf diplomacie. EU pošle Tunisku miliony na ochranu hranic

Jak informuje agentura ANSA, Di Maio navštívil Tunisko společně s italskou ministryní vnitra Lucianou Lamorgeseovou. Jejich jednání s prezidentem Kaísem Saídem a designovaným premiérem Hišámem Mašíším se zúčastnili i eurokomisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová a eurokomisař pro sousedskou politiku a rozšíření Olivér Várhelyi.

Itálie chce podle Di Maia proti nelegální migraci bojovat mimo jiné tím, že bude investovat do vzniku pracovních míst v Tunisku. Eurokomisař Várhelyi na twitteru oznámil, že Evropská unie severoafrické zemi pošle dalších deset milionů eur (261 milionů Kč) na ochranu hranic.

W designated Prime Minister Hichem Mechichi & Foreign Minister ad interim Selma Ennaifer. We will work on prosperity, growth & jobs in #Tunisia, building an attractive business environment. We will also address migration: am pleased to announce €10m top up for border management. pic.twitter.com/TrokYSF8Jg