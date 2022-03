V Itálii po více než dvou letech končí nouzový stav kvůli covidu-19

Kabinet tehdejšího premiéra Giuseppa Conteho zavedl nouzový stav 31. ledna 2020 poté, co se na italském území potvrdily první dva případy koronavirové nákazy. Jednalo se o dva čínské turisty. Den před tím navíc před koronavirem varovala státy Světová zdravotnická organizace (WHO). Nouzový stav měl původně platit šest měsíců, následně jej vláda a parlament opakovaně prodloužily.

S koncem nouzového stavu například zanikne funkce vládního komisaře pro pandemii, kterou zastával generál Francesco Figliuolo. Ten měl na starost hlavně očkovací kampaň. Činnost ukončí i výbor expertů, který vládě radil, jaká pandemická opatření zavést.

"Nákaza nezmizela, ale situace v nemocnicích je právě díky očkování pod kontrolou a to nám dává naději do budoucnosti," uvedla dnes na stanici Canale 5 ministryně pro regionální rozvoj Mariastella Gelminiová. Odborníci ale varují, že v příštích týdnech by počet nakažených mohl dále stoupat. Virolog Fabrizio Pregliasco pro deník La Repubblica uvedl, že velkou zkouškou budou velikonoční svátky, kdy lidé budou více cestovat a setkávat se. Pregliasco očekává výraznější pokles případů v květnu, s příchodem teplejšího počasí.

V pátek startuje rozvolňování opatření, které již dříve schválila italská vláda. Lidi, kteří byli v těsném styku s nakaženým, nebudou muset do karantény. Bude omezen i systém covidových certifikátů, který už nebude nutný pro vstup do obchodů, kanceláří, bank a městské hromadné dopravy. Do vnitřních prostorů barů a restaurací bude stačit i negativní test, před tím bylo nutné mít očkování či potvrzení o uzdravení z nemoci covid-19. Používání certifikátů zanikne téměř úplně od 1. května, kdy přestane platit také povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorech a v hromadné dopravě.

Ve středu Itálie, kde žije 59 milionů lidí, zaznamenala za předchozích 24 hodin bezmála 78.000 případů nákazy, den před tím to bylo téměř 100.000 nakažených. Počty jsou v posledních dnech zhruba dvojnásobné ve srovnání se začátkem března. Počet úmrtí v souvislosti s covidem-19 se za poslední týden pohybuje kolem 130 denně a je nižší než na začátku měsíce.