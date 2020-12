V Itálii vzrostl počet nově nakažených, v Turecku počet úmrtí

Turecko hlásí rekord úmrtí již desátým dnem za sebou, informuje agentura Reuters s odkazem na údaje ministerstev zdravotnictví obou zemí.

V Itálii počet nakažených od začátku epidemie vzrostl na 1,6 milionu a v souvislosti s nemocí covid-19 zemřelo 57.045 lidí. Celkový počet nakažených v Turecku není známý, protože země v posledních čtyřech měsících uváděla ve statistikách nakažených jen osoby, které vykazovaly příznaky nemoci-covid 19. Počet mrtvých vzrostl na 31.923.

Italský ministr zdravotnictví Roberto Speranza dnes v Senátu popsal opatření, která mají platit v Itálii během vánočních a novoročních svátků. Podle ministra budou na konci roku platit tvrdší omezení pohybu mezi kraji a při mezinárodních cestách. Vláda chce také Italy "odradit od cest mezi obcemi" během vánočních svátků a na Nový rok. Podle deníku Corriere della Sera se vláda chystá zavést zákaz pohybu mimo obec bydliště, jenž by platil 25. a 26. prosince a 1. ledna. Nadále by měl platit také zákaz vycházení po 22. hodině, a to včetně silvestrovské noci. Vláda by měla vydat výnos s opatřeními nejpozději do čtvrtečního večera. Nová pravidla mají platit od pátku.

Od úterý platí v Turecku kvůli nákaze přísnější omezení pohybu. Ve všední dny musejí Turci zůstávat doma mezi devátou hodinou večerní a pátou hodinou ranní, v sobotu a v neděli pak nebudou moci vycházet vůbec.