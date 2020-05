V Itálii za poslední den zemřelo 87 pacientů s koronavirem

Nově se dnes virus prokázal u 516 lidí, což je o 77 méně než ve čtvrtek. Od února, kdy se v Itálii objevily první případy, se zde virem SARS-CoV-2 nakazilo již 232.248 lidí.

Itálie se co do počtu nakažených řadí na pomyslné šesté místo, více infikovaných je v USA, Rusku, Španělsku, Británii a Brazílii. V současnosti se v Itálii s virem potýká 46.175 lidí, přibližně o 1800 osob méně než předchozí den. Téměř 153.000 lidí z těch, co nemoc prodělali, již úřady považují za vyléčené.

Dnes se také oproti včerejšku snížil počet pacientů na jednotkách intenzivní péče z 489 na 475, čímž se potvrdil dlouhodobý klesající trend. Z 60 milionů obyvatel Itálie bylo na koronavirus testováno již přes 2,3 milionu lidí.