V jakém stavu je světová ekonomika? Analytik rozebral predikce MMF

— Autor: Marek Bláha / EuroZprávy.cz

NÁZOR - Mezinárodní měnový fond (MMF) nemá dobrou minulost, co se týká předvídání globálních ekonomických krizí, poukazuje Desmond Lachman v komentáři pro server National Interest. Ekonomický analytik z think tanku American Enterprise Institute připomíná, že v roce 2008 byl MMF zcela zaskočen prasknutím americké realitní a úvěrové bubliny, která vyvolala velkou hospodářskou recesi, aby byl o dva roky později opět přichycen "spící za volantem" při vypnutí dluhové krize v eurozóně, která se posléze přelila do zbytku světové ekonomiky.