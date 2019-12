V Londýně uctili památku obětí teroru. Politici dostali rázný vzkaz

Most London Bridge, na kterém policisté atentátníka zastřelili, se dnes znovu otevřel chodcům i autům.

Osmadvacetiletý terorista Usman Khan v pátek ubodal 23letou Saskii Jonesovou a 25letého Jacka Merritta. Podle agentury AP oba pracovali v programu zaměřeném na pomoc vězňům při návratu do společnosti. Při pátečním útoku utrpěli také tři lidé zranění. Dva z nich zůstávají v nemocnici, třetí byl již propuštěn. Jejich totožnost úřady nezveřejnily.

Khan se podle policie účastnil semináře resocializačního programu v budově Fishmonger's Hall, která stojí na předmostí London Bridge. Při návratu na její odpolední část začal útočit kuchyňskými noži. Účastníci akce jej následně pronásledovali na most, kde jej přemohli pomocí hasicího přístroje i rohu z narvala. Policie Khana zastřelila poté, co na něm spatřila sebevražednou vestu. Později se ukázalo, že šlo o atrapu.

Méně než dva týdny před parlamentními volbami se stal teroristický útok tématem předvolební kampaně. Premiér Johnson slíbil zpřísnit tresty pro odsouzené pachatele závažných trestných činů. Labourista Corbyn obvinil konzervativce, že zhoršení bezpečnostní situace v Británii způsobily škrty v rozpočtech policie, probační služby i péče o pacienty s psychickými problémy.

Otec Jacka Merrita vyzval politiky, aby smrt jeho syna nezneužívali v politickém boji. "Jack byl proti všemu, co vy podporujete - proti nenávisti, rozdělování a nevědomosti," napsal David Merritt na twitteru.

Jack Merritt's family and loved ones have specifically asked that rightwing newspapers and political parties not use his murder to advance reactionary demands.



If you see it happening, call it out. They deserve so much better.