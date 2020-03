V Maďarsku kvůli koronaviru platí omezení pohybu, vstřícné gesto učinil Soros

I přes omezení pohybu mohou Maďaři opouštět své domovy kvůli nutným pochůzkám, cestám do zaměstnání a zpět a v dalších případech. V dopoledních hodinách, mezi devátou a dvanáctou, jsou obchody s potravinami a lékárny vyhrazeny pro seniory nad 65 let.

Parlament má dnes stvrdit zákon, který by dal mimořádné pravomoci vládě. Ta opatření zdůvodňuje nutností operativně čelit nynější pandemii spojené s koronavirem. Zákon by také umožnil uvěznění novinářů až na pět let za záměrné šíření nepravdivých nebo poplašných zpráv o koronaviru. Evropská komise už minulý týden oznámila, že bude vývoj monitorovat a znepokojení nad maďarskými plány dal najevo i výbor pro občanské svobody Evropského parlamentu.

Maďarský parlament, ve kterém má dvoutřetinovou většinu vládnoucí strana Fidesz premiéra Viktora Orbána, zákon nejspíše odhlasuje. Nová legislativa ale vyvolává obavy, zejména proto, že Orbánova vláda je dlouhodobě kritizována za potlačování kritiky a plurality a zákon by mohl poskytnout prostor pro umlčení nepohodlných novinářů.

Opozice a lidskoprávní organizace upozorňují na nebezpečí zneužití mimořádných pravomocí zejména s ohledem na to, že není stanoveno jejich časové omezení.

"Nemůžete dát vládě zcela neomezený mandát," upozornila například podle listu The Guardian spolupředsedkyně maďarského helsinského výboru Márta Pardaviová. "Zákon by vytvořil časově neohraničený a nekontrolovatelný nouzový stav a poskytl vládě Viktora Orbána prostor pro omezování lidských práv," řekl David Vig z organizace Amnesty International deníku The Guardian.

Americký miliardář a filantrop maďarsko-židovského původu George Soros dnes oznámil, že jeho Open Society Foundations (OSF) věnuje milion eur (přes 27 milionů korun) na boj s koronavirem v Maďarsku, informuje agentura Reuters.

"COVID-19 nezná žádné hranice mezi lidmi, státy, společenstvími, náboženstvími nebo národy," uvedl finančník v prohlášení. "Narodil jsem se v Budapešti během velké hospodářské krize (na přelomu 20. a 30. let), sotva deset let poté, co zde španělská chřipka zahubila desetitisíce lidí. Prožil jsem druhou světovou válku, vládu strany Šípových křížů a obléhání města. Vím, co to znamená žít v extrémních podmínkách," vysvětlil finančník.