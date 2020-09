V migrační táboře na ostrově Samos opět hořelo, spekuluje se o příčině

Požár se podařilo rychle uhasit, takže tábor nebyl poničen, na rozdíl od tábora Moria na ostrově Lesbos, který začátkem září lehl popelem.

Hořet začalo v neděli večer podle DPA v táboře ve Vathy v části, v níž žijí nezletilí migranti, kteří dorazili do Řecka bez rodičů či příbuzných. Šest desítek nezletilých tak bylo převezeno do hotelu, kde stráví několik dalších dní.

Another fire broke out in the Vathy RIC tonight.



The fire brigade responded immediately; the fire is nearly put out.



We'll keep you updated. pic.twitter.com/9McI5FWg5z