V nejlidnatější německé zemi začala škola, žáci musí mít roušky

"Obzvlášť v těchto dnech musíme být opatrní," obhajoval dnes opatření na školách ministerský předseda Armin Laschet.

Agentura DPA upozornila, že vývoj v Severním Porýní-Vestfálsku sledují i další spolkové země, kde se žáci do lavic zatím nevrátili. Pozornost se upírá i na samotného Lascheta a jeho postup v koronavirové krizi. Politik se totiž uchází o funkci předsedy vládní Křesťanskodemokratické unie (CDU), a teoreticky tak má šanci stát se příštím německým kancléřem.

Nařízení o nošení roušek při výuce se dotklo zhruba 2,5 milionu žáků. Výjimku dostaly pouze děti na speciálních školách a na školách základních (Grundschule), do kterých v Severním Porýní-Vestfálsku chodí děti od šesti do deseti let. Opatření má zatím platit do konce srpna.

Severní Porýní-Vestfálsko, které má téměř 18 milionů obyvatel, je šestou spolkovou zemí, v níž se děti do školy po prázdninách vrátily. Vyučuje se již v Meklenbursku-Předním Pomořansku, Hamburku, Šlesvicku-Holštýnsku, Braniborsku a Berlíně. Například v Braniborsku musí mít děti a učitelé ve školách rovněž roušky, během vyučování je ale mohou odložit. V Berlíně a Hamburku musí mít děti a učitelé zakrytá ústa a nos jen na určitých místech, například na chodbách, schodištích a školních dvorcích.