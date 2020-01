V Německu havaroval školní autobus, dvě děti zemřely

Nehoda se stala ve spolkové zemi Durynsko nedaleko Eisenachu. Autobus, v němž jelo více než dvacet žáků základní školy, sjel ze zledovatělé silnice do příkopu.

Bei #Glatteis ist ein Bus mit mehr als 20 Schulkindern an Bord in #Thüringen ins Schlittern geraten und in einen Graben gestürzt. Zwei Kinder starben. https://t.co/0A6fvVBunN