V Německu je 652 nově nakažených koronavirem

Počet nakažených na 100.000 obyvatel se za posledních sedm dní snížil na hodnotu 15,5. O den dříve to bylo 16,6 a před týdnem 22,9, uvedla DPA.

Od začátku pandemie RKI zaznamenal 3,7 milionu nakažených, přičemž v Německu žije 83 milionů lidí. Za stejné období zemřelo 89.937 nakažených. Skutečný počet celkově infikovaných však podle DPA bude pravděpodobně vyšší, protože řada případů nákazy není odhalena.

Se zlepšující se epidemickou situací v Německu sílí veřejná debata o nutnosti nošení roušek na veřejnosti. Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn by souhlasil s postupným ukončením povinného nošení roušek, jak uvedl v pondělním rozhovoru s médii skupiny Funke. Naopak podle názoru lipského epidemiologa Martina Scholze by se mělo s obecným zrušením povinného nošení roušek počkat až do řádného ukončení očkovací kampaně, píše DPA.