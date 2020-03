V Německu je první město s omezením pohybu, leží blízko hranic s ČR

Zákaz opouštět domovy bude platit pro obyvatele města až do 2. dubna. Šéf zemského okresu Tirschenreuth Wolfgang Lippert, který nařízení vydal, zároveň stanovil řadu výjimek. Lidé budou moci vycházet ven kvůli cestě do práce a z práce, nákupům potravin či léků v obchodech na území města nebo kvůli návštěvě lékaře. Obyvatelé Mitterteichu budou moci také na poštu, do banky či na čerpací stanici.

"Každý musí pochopit, jak vážná situace je, a chovat se podle toho," vyzval obyvatele města Lippert.

Podobná omezení pohybu v uplynulých dnech vydaly pro celé území země jako Itálie, Španělsko, Francie, Rakousko či Česko. Německo zatím plošně se zákazem vycházení nepřišlo.

V zemském okresu Tirschenreuth, který hraničí s Karlovarským a Plzeňským krajem, se koronavirem nakazilo již téměř pět desítek lidí. Pětadvacet případů se potvrdilo právě ve městě Mitterteich.