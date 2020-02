V Německu má koronavirus muž, který byl v Milánu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Testy prokázaly nákazu novým typem koronaviru u 25letého muže z Bádenska-Württemberska na jihozápadě Německa. Tento pacient, který se zřejmě nakazil během výletu do italského Milánu, má příznaky podobné chřipce a je v karanténě v nemocnici. Uvedly to místní úřady. Lidé, kteří s ním přišli do úzkého kontaktu, budou v domácí izolaci a pokud se u nich projeví příznaky nákazy, budou převezeni do nemocnice.