V Německu přibylo 1387 případů koronaviru, více než před týdnem

Sedmidenní incidence, tedy počet nově nakažených během jednoho týdne v přepočtu na 100.000 obyvatel, vzrostla ze sobotních 13,6 na současných 13,8. Agentura DPA připomíná, že tento údaj dříve býval rozhodujícím při zavádění protikoronavirových opatření, v budoucnu mají silnější roli hrát i další faktory, jako je třeba obsazenost nemocnic.

V Německu s 83 miliony obyvatel za poslední den přibyly čtyři smrtelné případy, od začátku pandemie v Německu zemřelo 91.524 lidí s koronavirem, nakazilo se celkem 3,76 milionu lidí, za uzdravené Institut Roberta Kocha považuje 3,64 milionu z nich.

Šéf úřadu kancléřství Helge Braun deníku Bild am Sonntag řekl, že neočkovaní se musejí připravit na to, že na podzim v případě silnější čtvrté vlny mohou přijít omezení platná jen pro ně, museli by omezit mezilidské kontakty. "Může to také znamenat, že nenaočkovaní, i když otestovaní, by mohli přijít o možnost navštěvovat restaurace, kina nebo stadiony," uvedl Braun. Právně by podle něho bylo takové opatření přípustné. Podotkl, že "povinností státu je chránit zdraví občanek a občanů a k tomu patří i zdravotnictví, které nemusí odkládat operace rakoviny nebo kloubů kvůli tomu, aby se zvládalo postarat o pacienty s covidem-19."

V Německu je proti covidu-19 plně naočkovaná necelá polovina obyvatel.