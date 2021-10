V Německu přibylo 3111 nově nakažených koronavirem

Takzvaná sedmidenní incidence, která vyjadřuje, kolik lidí se v průměru nakazilo na 100.000 obyvatel, vystoupila na 66,5. V neděli to bylo 66,1 a před týdnem 64,7. Tato hodnota je ale stále nižší než minulý měsíc, kdy dosahovala 82,8, uvedla agentura DPA.

RKI od začátku pandemie zaznamenal 4,313.384 prokázaných infekcí virem Sars-CoV-2. Skutečný celkový počet je pravděpodobně mnohem vyšší, protože mnoho infekcí nebylo diagnostikováno. Na potvrzenou infekci koronavirem nebo v souvislosti s ní zemřelo 94.209 osob.

V Německu budou od dnešního dne zpoplatněné rychlotesty na koronavirus. Rozhodla o tom vláda v novém federálním nařízení, které od dnešního dne vstupuje v platnost.

Rychlotesty na koronavirus se používají například při vstupu do restaurací či na společenské akce. Bezplatné testy budou i po 11. říjnu k dispozici dětem mladším 12 let, lidem, kteří ze zdravotních důvodů nemohou dostat vakcínu proti nemoci covid-19, a těm, kteří je potřebují pro ukončení karantény po koronavirové nákaze. Až do prosince budou mít na jeden test zdarma týdně nárok také děti ve věku od 12 do 17 let a těhotné ženy, jimž bylo očkování doporučeno teprve nedávno.

V Německu je podle americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) nyní plně imunizováno přes 65 procent lidí. O ukončení bezplatných testů německá vláda informovala s několikatýdenním předstihem. Vzhledem k tomu, že se všichni občané mohou nechat zdarma očkovat, není třeba, aby daňoví poplatníci dál platili za testy, zdůvodnila své rozhodnutí vláda.