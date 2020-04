V Německu přistálo letadlo s nezletilými migranty z Řecka, na některé už čekají rodiny

Mladí migranti pocházejí většinou především z Afghánistánu a ze Sýrie, v průměru je jim 13 let, informuje DPA. Po skončení karantény si uprchlíky mezi sebe rozdělí jednotlivé spolkové země.

Dozens of refugee children have been flown to Germany from overcrowded camps on the Greek islands https://t.co/UnLSGdjA4w