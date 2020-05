V Německu se demonstrovalo proti koronavirovým opatřením, dorazili extremisté a konspirátoři

Ve Stuttgartu úřady povolily demonstraci jen s omezením počtu účastníků na 5000. Podle DPA se ale odpůrců koronavirových opatření sešlo mnohem více, a někteří lidé tak museli zůstat před branami areálu, v němž se akce konala. Stížnost na omezení počtu účastníků, kterou podal organizátor demonstrace, správní soud tento týden odmítl.

Podle DPA přišlo na stuttgartský protest jen málo lidí se zakrytými ústy a nosem. Na jednom z transparentů byl nápis, podle kterého rouška je "moderním otroctvím".

Thousands show up to protest against Germany's coronavirus policies https://t.co/TDmah1UfFR