V Německu se navzdory zákazu demonstrovalo proti opatřením, policie zatkla chuligány

Po potvrzení zákazu byla ráno situace ve Frankfurtu klidná. "Jsme velmi dobře připraveni a máme pružnou koncepci nasazení, abychom byli schopni reagovat na všechny eventuality," ujistil však podle DPA mluvčí policie. Na několika místech policisté zaujali své pozice, připravena byla i dvě vodní děla.

Iniciátoři demonstrace ve Frankfurtu ohlásili, že chtějí rozhodnutí kasselského soudu napadnout, a už dříve vyzvali ke konání spontánních protestů navzdory zákazům. Soud ve svém rozhodnutí uvedl, že ohlašovatelé demonstrace nepředložili přijatelný hygienický plán pro svá shromáždění, kterých se mělo podle organizátorů na 12 různých místech zúčastnit na 40.000 lidí. Ti se pak měli vydat na průvod centrem města. Ohlášeny byly také četné protidemonstrace.

Demonstrace odpůrců opatření proti šíření koronaviru byly zakázány také v Drážďanech či Erfurtu. Také v těchto městech byla policie v pohotovosti, protože se obávala, že se demonstranti budou chtít i přes zákaz sejít. K účasti na drážďanské demonstraci vyzvali podle médií neonacisté z Ukrajiny a radikálové z Česka.

Navzdory zákazům se ve Frankfurtu, Drážďanech i Erfurtu nakonec sešlo několik stovek demonstrantů. Vážnější incidenty však policie podle svých slov nezaznamenala. Policii se podařilo zastavit dva autobusy s údajnými demonstranty mířícími na protest do Drážďan, které poslala zpět.

Bundespolizei hat einen Bus der Leerdenker in #Dresden gestoppt. Nach ID-Feststellungen soll er zurück auf die Autobahn geschickt werden. Video kursiert in mehreren rechten Chats. „Wie Sie wissen jemäss Verordnung dürfen Sie janich sich im Land Sachsen so weit bewegen.“ #DD1212 pic.twitter.com/rylNZSBSX1