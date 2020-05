V Německu sílí kritika znovu zavedených hraničních kontrol

Na jihu Německa se stále více volá po ukončení hraničních kontrol. Bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann v rozhovoru pro páteční vydání deníků mediální skupiny Funke řekl, že vláda této německé spolkové země by chtěla, aby se přeshraniční život s Rakouskem a Českem vrátil co nejrychleji do starých kolejí.

"Doufáme, že brzy dosáhneme alespoň nějakého zvolnění" řekl Herrmann. Zároveň uznal, že kontroly jsou důležitým opatřením ke zvládnutí pandemie koronaviru.

Německo kontroly na hranicích obnovilo v polovině března a následně je opakovaně prodloužilo, omezení tak nyní platí do 15. května. Opatření se týká hranic s Francií, Rakouskem, Švýcarskem, Lucemburskem a Dánskem, ale ne s Českem a zbylými sousedními státy, kde jsou ale v pohraničí četnější hlídky. V případě Česka obnovila kontroly česká strana.

Každý, kdo nyní do Německa chce přijet a není jeho občanem či tam nemá trvalý pobyt, musí mít k cestě vážné důvody. Po vstupu do země ho navíc čeká dvoutýdenní karanténa, dodala DPA.

Německý ministr vnitra Horst Seehofer stávající kontroly hájí a poukazuje na rozhovory se sousedními státy o řešení situace. "Hraniční kontroly měly účinek a mají podíl na našem úspěchu v tažení proti infekci. Vláda se shoduje na pokračování kontrol prozatím do 15. května," řekl deníku Bild.

Seehofer rovněž prohlásil, že vláda v této věci jedná s jednotlivými spolkovými zeměmi i sousedními státy, rozhodnutí o dalších krocích tak padne v nadcházejícím týdnu. Nejpozději příští týden ve středu budou o hraničních kontrolách a omezeních vstupu do země jednat i němečtí poslanci.

"Nyní slyšíme, že proti Seehoferovým hraničním kontrolám se zvedá kritika i uvnitř vládní koalice. Od ministerstva vnitra proto na příštím zasedání výboru pro vnitřní záležitosti budeme požadovat konečně vyjasnění," řekla poslankyně za Zelené Irene Mihalicová.

DPA v této souvislosti poznamenala, že řada sociálnědemokratických politiků z jihozápadu Německa od Seehofera požaduje otevření hranic. Ti chtějí omezení zrušit již od pondělí nadcházejícího týdne, což ale Seehofer odmítá. Ministra vnitra vyzvala k odvolání kontrol i skupina německých poslanců a europoslanců z jeho konzervativní unie CDU/CSU.