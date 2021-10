V Německu v listopadu skončí stav epidemie, omezení ale budou platit dále

Na konec omezení si lidé musí počkat do konce března 2022, ale i toto datum je podmíněno tím, že koronavirus, který je původcem covidu-19, nedozná žádných nebezpečných mutačních změn.

"Zavřené školy, lockdowny a zákazy vycházení už za nás nebudou," prohlásil tento týden na tiskové konferenci místopředseda poslanecké frakce sociálních demokratů (SPD) Dirk Wiese. Společně s šéfkou frakce Zelených Katrin Göringovou-Eckardtovou a předákem poslanců svobodných demokratů (FDP) Marcem Buschmannem řekl, že tato trojice stran budoucí vládní koalice nebude mimořádný stav prodlužovat.

Epidemický stav celostátního významu, jak se nynější režim řízení karantény nazývá, Německo poprvé vyhlásilo v březnu 2020. Díky epidemickému stavu mohou spolková vláda a zemské vlády zjednodušeným způsobem nařizovat opatření i bez souhlasu zákonodárců. Ještě v srpnu Spolkový sněm stav prodloužil, a to do 25. listopadu. Podle Wieseho bylo Německo v létě v jiné situaci, která se ale díky zvyšující se proočkovanosti populace změnila. "Nyní neexistují žádné předpoklady pro další prodloužení nouzového stavu," uvedl Wiese s tím, že tomu tak je i přes opětovně stoupající počty nakažených. Zdůraznil ale, že den svobody od karanténních opatření to v Německu znamenat nebude.

Na první pohled tak Němci žádné změny nepoznají, hlavní obrat bude v technicko-právní rovině. "Moc výkonná přestane mít hlavní slovo a tón začne opět udávat parlament," řekl Buschmann. Na konci listopadu tak základem karanténních opatření bude výhradně zákon o potírání infekcí, který byl již v minulosti kvůli covidu-19 novelizován. Tento zákon mimo jiné počítá s povinným nošením roušek, předkládáním dokladů o bezinfekčnosti v podobě certifikátů o očkování, uzdravení či otestování a umožňuje vyhlásit i zákaz vycházení.

"Absolutní konec všech opatření nastane nejpozději na počátku jara, 20. března 2022," řekl Buschmann. Podmínkou ale je, že se situace nijak nezmění a že koronavirus nezmutuje do nebezpečné varianty. "Chceme projít podzimem a zimou odpovědně, aby byl na jaře covid-19 za námi," doplnil Wiese.

Plán budoucí vládní koalice se nelíbí bavorskému ministrovi zdravotnictví Klausi Holetschekovi z Křesťansko-sociální unie (CSU), podle kterého je koronavirus nevypočitatelný a proto nelze o konkrétních datech zatím hovořit. Uvedl ale, že ani bavorská vláda si nepřeje žádnou další uzávěru.

Tempo šíření covidu-19 v Německu v posledních týdnech zrychlilo. Za posledních 24 hodin v zemi přibylo podle Institutu Roberta Kocha (RKI) 24.668 infikovaných a dalších 121 nakažených zemřelo. Počet infikovaných na 100.000 obyvatel za sedm dní dosáhl hodnoty 139,2. V Česku tato sedmidenní incidence činí 276. V Německu s 83 miliony obyvatel dosud nejméně jednu dávku očkování dostalo 69,3 procenta lidí a 66,6 procenta populace je považováno za plně očkované.