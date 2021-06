V Německu zaznamenali 3254 nových případů nákazy

Úhrnný počet případů za posledních sedm dní na 100.000 obyvatel dnes dosáhl hodnoty 20,8, což je podle agentury DPA nejméně za posledních osm měsíců. O týden dříve byla incidence na 36,8.

Rizikovým faktorem zůstávají nakažlivější mutace koronaviru, zejména varianta poprvé zaznamenaná v Indii a nyní Světovou zdravotnickou organizací (WHO) označovaná řeckým písmenem delta. RKI však dosud v Německu neregistruje výrazný nárůst počtu případů infekce touto mutací.

Od začátku epidemie v Německu, které má 83 milionů obyvatel, byla nákaza prokázána u přibližně 3,7 milionu lidí. Úmrtí v souvislosti s nemocí covid-19 přibylo za předchozích 24 hodin o 107, o týden dříve to bylo 179. Celkově již RKI eviduje 89.491 zemřelých po nákaze koronavirem.

Reprodukční číslo dosáhlo v úterý odpoledne 0,71.To znamená, že 100 infikovaných v průměru nakazí dalších 71 lidí. Pokud je hodnota stabilně menší než jedna, znamená to, že je epidemie na ústupu.

Alespoň jednu dávku covidové vakcíny dostalo již více než 45 procent obyvatel Německa. Podle Christiana Drostena, přednosty virologického oddělení na berlínské klinice Charité, existuje nebezpečí, že lidé začnou být v důsledku příznivé epidemické situace ledabylí a například se už nenechají očkovat druhou dávkou. "Také věci nesmí nastat. Bude to, myslím, příští hlavní úkol," řekl.

Drosten očekává, že za několik týdnů začne v Německu diskuse, jak by měl stát podpořit co nejvyšší účast lidí na očkování. Cílem je podle něj do konce srpna až půlky září dosáhnout 80procentní proočkovanosti alespoň u dospělé populace.