V Nizozemsku se koronavirem nakazili pes a tři kočky

Osmiletý americký buldok se pravděpodobně nakazil covidem-19 od svého majitele, sdělila ministryně zemědělství Carola Schoutenová. Kvůli těžkým dýchacím potížím muselo být zvíře 30. dubna utraceno, v jeho krvi pak byly nalezeny protilátky na koronavirus. Není však prokázané, že se jeho zdravotní stav zhoršil v důsledku nákazy.

"Je důležité, aby se majitelé domácích mazlíčků řídili radou: pacienti s covidem-19 by se preventivně měli vyhýbat kontaktu se svými zvířaty," dodala ministryně. "Nemocná zvířata patřící lidem s covidem-19 by měla být ponechávána co nejvíce doma."

Minulý měsíc nizozemské úřady odhalily nákazu na dvou kožešinových farmách, které chovají norky. I zde se zvířata patrně nakazila od lidí. V okolí bylo otestováno 11 koček, přičemž u třech se nyní ukázalo, že měly vyvinuté protilátky na koronavirus - důkaz, že se jím v minulosti nakazily. Žádná z nich ale koronavirovou infekcí v době testování netrpěla.

V době celosvětové pandemie koronaviru byly sporadicky hlášeny případy infikovaných zvířat i z dalších zemí. Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že neexistuje důkaz, že by kočky, psi či jiní domácí mazlíčci mohli infekci přenášet na lidi. Za velice nízké označuje riziko nákazy člověka od zvířete i nizozemský Národní ústav pro veřejné zdraví (RIVM).