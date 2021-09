V Nizozemsku se půl roku po volbách rýsuje pokračování dosavadní vlády

V březnových volbách zvítězila Rutteho pravicově liberální Lidová strana pro svobodu a demokracii (VVD), strana Demokraté 66 skončila druhá. Kaagová se pokoušela sestavit koalici, na níž by se podílelo více levicověji zaměřených stran, nebo menšinový kabinet, nakonec ale neuspěla. Jedinou zbývající alternativou by podle ní byly předčasné volby, které by mohly skončit velmi podobně jako ty březnové.

"To by také hrálo do karet populistům. Budeme tedy vyjednávat," řekla Kaagová.

V minulém volebním období Nizozemsku vládla koalice, na níž se kromě VVD a D66 podílely menší strany Křesťanskodemokratická výzva (CDA) a Křesťanská unie (CU). I po volbách v roce 2017 trvalo sestavování vládní koalice velice dlouho, vláda vznikla až po 225 dnech. Nyní jednání trvají už 190 dní.