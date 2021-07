V Nizozemsku za týden vzrostl počet nových případů o více než 500 procent

Za posledních sedm dní bylo v 17milionovém Nizozemsku zaznamenáno 52.000 nově potvrzených infekcí, o týden dříve to bylo 8500. Jde o nejrychlejší týdenní nárůst od počátku epidemie.

Agentura DPA s odvoláním na statistiky národního zdravotního úřadu RIVM napsala, že reprodukční číslo se vyšplhalo na 2,17, což je nejvíce od začátku pandemie loni v březnu. Znamená to, že sto nakažených v průměru infekci předá dalším 217 lidem.

Nizozemsko většinu koronavirových restrikcí zrušilo 26. června, kdy ubývalo nových případů infekce a zhruba dvě třetiny populace obdržely nejméně jednu dávku vakcíny. S otevřením barů, restaurací a nočních klubů však denní přírůstek nakažených vystoupal na nejvyšší hodnotu za poslední měsíce. Od soboty se proto opět zavřely diskotéky a noční kluby, bary mohou být otevřené maximálně do půlnoci. Zrušeny jsou také festivaly.

Přes 60 procent nových případů za poslední týden je mezi lidmi ve věku od 15 do 25 let. Nejvíce nových infekcí přibylo ve věkové kategorii 18 až 24 let, kde se počet nakažených zvýšil o 262 procent. Z celkového počtu infekcí, u kterých se podařilo dopátrat zdroje nákazy, v 37 procentech přenos nastal v podniku jako je bar nebo klub. Podle RIVM nyní varianta delta stojí za 60 až 65 procenty infekcí.

Alespoň jednu dávku vakcíny dosud obdrželo okolo 80 procent dospělé populace v Nizozemsku. Mezi nimi se za poslední týden nakazilo bezmála 7000 lidí. Jednu z dávek tento týden obdrží podle nizozemských úřadů okolo 1,3 milionu lidí.