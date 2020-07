V Paříži opět otevřeli Disneyland, turisté mohou až do nejvyššího patra Eiffelovky

Disneyland Paris, který leží východně od francouzské metropole a je nejvyhledávanějším zábavním parkem v Evropě, byl uzavřený čtyři měsíce.

Jeho vedení nyní omezilo kapacitu areálu, aby turisté i účinkující mezi sebou mohli dodržovat bezpečné rozestupy, více se zaměřuje na úklid a dezinfekci atrakcí, pro návštěvníky nachystalo 2000 míst, kde si mohou umýt a vydezinfikovat ruce. Omezená je kapacita restaurací a děti se zatím musejí obejít bez zábavy na hřištích a osobních setkání s postavami z disneyovských pohádek.

Ode dneška se návštěvníci dostanou také do nejvyšší části Eiffelovy věže. Stavba z roku 1889, která dominantou Paříže, se pro turisty částečně otevřela už 26. června, mohli ale jen do dvou nižších pater. Do toho nejvyššího nyní může nejvýše 250 lidí najednou.

Podle správy Eiffelovy věže loni tuto stavbu navštívilo 23.000 lidí denně. Když se památka po nejdelší uzavírce od druhé světové války otevřela, navštívilo ji za první víkend 5000 lidí, o uplynulém víkendu jich ale už byl dvojnásobek. "Proto jsme, co se týče tohoto léta optimisty, i když podmínky jsou jiné," řekl agentuře AP Patrick Branco Ruivo, šéf správy Eiffelovy věže.

🇬🇧 My top floor reopens today! 🎉🍾

Ready for the most amazing ascent in France? 😉👇#EiffelTower — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) July 15, 2020

Francie je nenavštěvovanější zemí světa, turistický ruch se na jejím HDP podílí skoro osmi procenty. Předloni tam zavítalo skoro 90 milionů turistů a úřady dříve plánovaly, že letos by jejich počet mohl překročit stomilionovou hranici. Kvůli pandemii covidu-19 se tak ovšem s jistotou nestane.