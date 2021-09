V Paříži začínají svědčit před soudem oběti atentátů z roku 2015

Hlavním obviněným je Salah Abdeslam, který je považovaný za jediného přeživšího přímého spolupachatele atentátů.

Podle serveru France24 by každý den mělo vystoupit před soudem se svým svědectvím zhruba 15 lidí. Každý z nich bude mít zhruba 30 minut na to, aby popsal útok a další okolnosti. Slyšení poškozených by mělo trvat pět týdnů.

Obětem atentátů pomáhá řada občanských sdružení a iniciativ. Ty také pořádaly přípravná setkání, během kterých těmto lidem poskytly informace o fungování soudního procesu. "První setkání s našimi členy jsme začali pořádat ještě před pandemií covidu-19," uvedl Philippe Duperron, předseda sdružení 13onze15, které má zhruba 400 členů. Spolek poskytuje svým členům psychologickou podporu a také pomoc s přípravou vystoupení před soudem.

K procesu se připojilo zhruba 1800 poškozených. Očekává se, že bude svědčit zhruba 300 lidí. Konečné číslo ale není jisté, protože mnoho lidí z řad poškozených stále váhá, zda vystoupit před soudem. Často mají pochybnosti, zda má jejich svědectví smysl, uvádějí organizace, které jim pomáhají. Mnoho poškozených také vůbec nechce mluvit s tiskem.

V procesu je obžalováno 20 lidí, z nichž šest je na útěku. Většině hrozí doživotní vězení. Sedm sebevražedných atentátníků zemřelo při útocích. Hlavním obžalovaným je 31letý Francouz marockého původu Salah Abdeslam, který se na začátku soudu prohlásil za "vojáka" teroristické organizace Islámský stát. Čtení rozsudku je zatím v plánu na 25. května 2022.