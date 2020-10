V Polsku hrozí výbuch násilí, varuje politoložka. Evropu nabádá k akci

Vyzkoušená taktika

Masové demonstrace přitahují mezinárodní pozornost k tomu, co je jedním z nejvíce restriktivních potratových zákonů v Evropě, a vyvolávají silnou kritiku politizace polského ústavního soudu, deklaruje autorka komentáře. Dodává, že vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS) neustupuje a naopak rozdmýchává plameny a vyhřívá se v záři hněvu veřejnosti.

"I když je síla hněvu zaskočila, jak někteří politici PiS přiznali v polských médiích, strana ví, že vést válku proti ženám se vyplatí v oblasti domácí politiky - kterou vláda vždy upřednostňovala před mezinárodním pohledem," píše Zgutová. Vysvětluje, že vládnoucí strana staví na šíření strachu a falešném nepřátelství, tudíž pro ni stávající protesty představují skvělou příležitost k využití obav o identitu a utvrzení svých stoupenců, jak je důležité chránit takzvané tradiční hodnoty.

Faktický lídr PiS Jarosław Kaczyński tento týden prohlásil, že země je uprostřed "kulturní občanské války" a vyzval své stoupence k obraně církve "za každou cenu", jinak hrozí "zničení" Polska, nastiňuje politoložka. Tím, že do centra boje postavila církev, podle ní vládnoucí strana líčí protesty jako útok na pilíř polské společnosti a tím pádem i útok na "lid".

PiS ovšem ignoruje skutečnosti, že protesty probíhají především před jejími sídly a institucemi, které ovládá, nikoliv před kostely, že většina Poláků s verdiktem ústavního soudu nesouhlasí a protesty podporuje, upozorňuje Zgutová. Zdůrazňuje, že nejde o okrajové protesty, ale teze o kulturní válce je vyzkoušenou taktikou vládnoucí strany.

Kaczyński se letos krátkou dobu snažil oslovit mladší, umírněnější voliče zákonem o právech zvířat, ten ale ohrožoval soudržnost vládnoucí koalice a neprojevil se v nárůstu podpory PiS, uvádí politoložka. Rétorika, kterou nyní Kaczyński šíří ohledně protestů proti potratovému zákonu, podle ní ukazuje, že se vrátil k osvědčenému a snaží se utužit podporu svých stoupenců a zároveň podchytit prostor dále napravo, aby jej nemohl využít jeho potenciální rival, krajně pravicový ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro.

Evropa nemůže přihlížet

"V posledních dvou letech PiS vytváří falešnou dichotomii mezi sebou coby ochráncem tradičních polských hodnot a politickými oponenty, kteří podporují práva LGTBQ či migraci, a tím se údajně snaží podrýt polský způsob života," pokračuje Zgutová. Dodává, že podpora strany v průzkumech ukazuje, nakolik dobře část voličů na tuto taktiku slyší.

Konzervativní poselství PiS zjevně rezonuje také mezi krajně pravicovými a radikálními voliči, jelikož krajní nacionalisté v ulicích konfrontují protestující ženy a staví lidské štíty před kostely, poukazuje autorka komentáře. Dodává, že výklad "my" versus "oni" má i další odvrácenou stranu - odvádí pozornost od neschopnosti vlády zvládat koronavirovou krizi ve chvíli, kdy Polsko pravděpodobně čelí ničivé druhé vlně a problémům s řešením ekonomických důsledků.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Kaczyński již prohlásil, že demonstranti páchají "závažný zločin", když vycházejí do ulic v době řádění koronaviru a ohrožují životy běžných Poláků, připomíná politoložka. Načasování protestů vnímá jako příhodné z pohledu vlády, která může snadno svalit vinu na demonstranty, pokud dojde k dalšímu nárůstu nákaz.

Vládní strategie ovšem přináší jiné riziko, které převyšuje škody napáchané ústavním soudem na ženských právech, deklaruje Zgutová. Obává se, že eskalace kulturní války, která hraje na obavy lidí a pocit identity, může přerůst ve skutečné násilí, jak se stalo před dvěma lety, kdy byl zavražděn liberální starosta Gdaňsku Paweł Adamowicz, který kritizoval xenofobní politiku PiS a vystupoval ve prospěch práv sexuálních menšin a migrantů.

"Evropa by neměla tiše přihlížet, jak se Polsko hroutí," apeluje politoložka. Nabádá Evropskou komisi, aby se ozvala, odsoudila omezení přístupu žen k bezpečným a legálním potratům i útok na práva dětí na vzdělání o sexu, zaujala tvrdší stanovisko k zhoršování vlády práva v zemi a neumožnila polské vládě beztrestně šikanovat a zastrašovat soudce i žalobce, kteří se snaží právní stát bránit.

Namísto nekonečného a neefektivního dialogu by měla EU podniknout konkrétní kroky a Evropská komise konečně zahájit s Polskem řízení kvůli nezákonnému obsazení ústavního soudu a národní soudní rady, domnívá se Zgutová. Připomíná, že pokud by PiS tyto instituce neovládla, nedokázala by sebrat základní právo polským ženám a oslabovat demokracii v zemi. "EU tentokrát nesmí umožnit Polsku vyváznout," urguje závěrem autorka komentáře.