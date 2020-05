V Polsku otevřela kadeřnictví, ale fungují podle nových pravidel

Kadeřnictví a holičství v Polsku musela zavřít 1. dubna. Více než měsíc se ženy musely smiřovat s odrosty a s tím, že jejich účesy ztrácejí půvab a tvar. Část kadeřníků a kadeřnic sice stříhala "v ilegalitě", ale hodně žen o žádném takovém buď nevědělo, anebo nechtělo porušit pravidla.

"Jednou večer jsem se podívala do zrcadla a začala jsem prostě řvát," přiznala serveru podnikatelka Paulina, jejíž nakrátko sestříhaný účes obarvených vlasů býval hotové mistrovské dílo, a tak neměl šanci přetrvat, jakmile si vlasy začaly žít vlastním životem. "Normálně o sebe dbám, protože mám firmu a jsem v kontaktu s lidmi, a tak podle toho musím vypadat. Teď jsem tak nevypadala vůbec. Na hlavě jsem měla cosi, co připomínalo dětský sestřih podle rendlíku z počátku 90. let, ale se šedinami. Hrůza. Poprosila jsem matku, aby mi vlasy zkrátila. Bylo to o chloupek lepší. Ale jen tak, abych přestala ronit slzy. Dál jsem se cítila mizerně," dodala.

"Nejlepší byla samozřejmě chvilka 'hned po'. Pohled do zrcadla a pocit úlevy," zdůraznila Paulina po návštěvě v kadeřnictví. "Stačila hodina, abych se zase cítila být ženou. Elegantní a takovou, která o sebe dbá a která se cítí ve své kůži. Jasně že jsem se hned domluvila na další návštěvě," dodala.

Ania si stačila schůzku u své kadeřnice domluvit, jakmile zaznělo, že kadeřnictví budou smět otevřít od 18. května. "Moje kadeřnice se smála, že na tiskové konferenci ani nestačili domluvit, a já už mám domluvený termín," řekla Ania. Využila první možný termín, tedy hned o osmé ráno. A byla to pro ni nejdůležitější událost týdne: poslední dny před pondělkem se vlekly celou věčnost a v neděli večer nemohla usnout.

"Byla jsem první zákaznicí po nucené přestávce. Uvítali mě s úsměvy. U vchodu jsem si musela vydezinfikovat ruce, vyplnit dotazník a nechat si změřit teplotu. Během návštěvy jak já, tak paní, která mě stříhala, jsme měly roušky. V kadeřnictví teď platí zákaz používání mobilů. Chlapec, který přišel po mně, chtěl kadeřnici ukázat, jak by si přál ostříhat, ale nemohl," vylíčila Ania.

"Z větších změn je také důležité omezení konverzace. Jsem zvyklá celou dobu klábosit s kadeřnicí. Teď nás šéfka salonu ustavičně napomínala," dodala.

U kadeřnice to teď vypadá tak trochu jako u lékaře: schůzku si klient či klientka musí domluvit předem, nesmí se jen tak posadit a čekat. Nová pravidla se opírají o doporučení svazu polského kosmetického průmyslu.

Polsko s přibližně 38 miliony obyvateli dosud zaznamenalo 18.885 potvrzených případů nákazy a 936 úmrtí v souvislosti s koronavirem.