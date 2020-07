V Polsku se koronavirus šíří na svatbách, pohřbech či na jatkách

V sobotu ministerstvo zdravotnictví informovalo o 305 nových případech, v neděli o 370 a dnes o 299. V nedělní statistice prvenství připadlo Velkopolskému vojvodství, kde mělo pozitivní test na koronavirus 94 lidí, přičemž 77 z nich se nedávno účastnilo svatby a následné oslavy. Podobně skončily v poslední době tři veselky v regionu města Nowy Soncz v Malopolském vojvodství: nákazu koronavirem si z nich odneslo 280 lidí.

Hygienici se v posledních dnech snažili zjistit, kdo všechno se začátkem tohoto měsíce účastnil pohřbu známé zpěvačky lidových písní Zofie Karpielové-Buleckové v Zakopaném. Covid-19 měla žena, která se spolu s dalšími lidmi před smutečním obřadem modlila v domě zemřelé a účastnila se i pohřební hostiny.

V Polsku se v současnosti mohou konat oslavy či setkání s nejvýše 150 účastníky.

V uplynulých týdnech se koronavirem nakazily tisíce horníků z uhelných dolů ve Slezském vojvodství a jejich blízcí. Portál onet.pl v neděli upozornil na to, že co do jejich přesného počtu se liší údaje zveřejněné ministerstvem zdravotnictví s těmi od regionálních hygienických stanic. Resort zdravotnictví uvádí, že případů nákazy je celkem skoro 14.000, kdežto podle slezských hygieniků jich k pátku bylo o 1100 více. Proč tomu tak je, se nyní snažit zjistit úřad hlavního hygienika.

V Polsku, které má asi 38 milionů obyvatel, se koronavirem doposud nakazilo 38.190 lidí, z nichž 1576 zemřelo.