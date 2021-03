V Polsku začnou kvůli rostoucímu počtu nakažených platit tvrdší omezení

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V Polsku vstoupí od soboty v platnost zpřísněná omezující opatření. Oznámil to dnes ministr zdravotnictví Adam Niedzielski poté, co ráno vešlo ve známost, že za úterý v zemi přibylo 25.052 nově potvrzených případů nákazy koronavirem. To je nejvyšší denní přírůstek infikovaných v letošním roce.