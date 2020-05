V Polsku zadrželi čtyři Tádžiky, kteří verbovali pro teroristy

"Islámští konvertité byli verbováni k provádění aktivit teroristického charakteru," sdělily zvláštní služby v prohlášení. Shromážděné materiály podle sdělení prokazují, že zadržení lidé podporují teroristickou činnost organizace IS.

Čtyři Tádžiky pracovníci tajných služeb a členové pohraniční stráže (PS) zadrželi už minulý týden ve čtvrtek. Čtveřice je nyní v zadržovacím středisku PS ve městě Přemyšl nedaleko ukrajinských hranic a čeká na vypovězení ze země, sdělila podle AFP mluvčí PS Dagmara Bielecová Janasová.

Soud na provinilce uvalil tříměsíční vazbu. Všichni čtyři budou vyhoštěni do Tádžikistánu a bude jim po dobu pěti let zakázán vstup do Polska a do dalších zemí schengenského prostoru volného pohybu. Kromě toho mají být kvůli podezření z teroristických aktivit zařazeni na seznam osob nežádoucích v Polsku.