V Polsku zjistili nákazu koronavirem na farmě s norky

Až dosud nebyly v Polsku zjištěny případy koronavirové nákazy u norků, kteří jsou v zemi chováni ve velkém. Vyjádření veterinárních úřadů se zatím nepodařilo získat, dodala agentura.

Polské úřady minulý týden uvedly, že od začátku pandemie zjistily 18 případů nákazy koronavirem mezi pracovníky na farmách s norky, ale dodaly, že jejich nákaza od zvířat je nepravděpodobná.

Gdaňská univerzita nyní podle Reuters uvedla, že dva vědci prozkoumali 91 norků a u osmi našli koronavirus. "Je to první potvrzená infekce SARS-CoV-2 na chovné farmě v Polsku," stojí v prohlášení.

Kvůli případům nákazy zmutovaným koronavirem na dánských farmách polské úřady na počátku měsíce nařídily testy na 18 farmách ve čtyřech vojvodstvích, ale sever země mezi nimi nebyl, připomněl Reuters i s tím, že podnikatelské skupiny se stavěly ostře proti v obavě, že testování by mohlo vést k likvidaci chovů po celé zemi.

Koronavirovou nákazu v chovu norků koncem minulého týdne odhalila již také Francie. Virus SARS-CoV-2 byl zjištěn na farmě nacházející se jihozápadně od Paříže a úřady nařídily vybití všech 1000 norků na farmě a likvidaci produktů z těchto kožešinových zvířat.

Infekce u norků se pečlivě sleduje kvůli mutaci koronaviru, která se objevila na dánských farmách a kterou se pak zpětně nakazili také lidé. V Dánsku se začátkem listopadu rozhodli utratit celou tamní populaci čítající 17 milionů norků. Mutace koronaviru, která se přenesla i na lidi, vykazovala menší citlivost na protilátky. Později ohlásilo infekci u norků také Řecko. Už na jaře se koronavirus prokázal na farmách s norky v Nizozemsku, kde se od zvířat zpětně nakazili lidé. Vláda v Haagu se pak rozhodla, že chov norků od března příštího roku úplně zakáže.

Vědci se obávají, že genetické změny ve variantě viru spjaté s norky by mohly ohrozit účinnost budoucí vakcíny. Mutace je totiž zvlášť odolná vůči protilátkám. Tomu, že by byla nebezpečnější než jiné varianty koronaviru, ale zatím podle Světové zdravotnické organizace (WHO) nic nenasvědčuje.

Polské ministerstvo zdravotnictví dnes oznámilo 10.139 nově zjištěných případů nákazy koronavirem, což je podle serveru Onet nejmenší denní přírůstek od 21. října, a o 540 úmrtích. Od začátku pandemie se v Polsku nakazilo již 909.066 lidí, z nichž 14.314 nákaze podlehlo.