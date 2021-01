V Portugalsku začaly prezidentské volby, favoritem je úřadující hlava státu

V sobotu Portugalsko oznámilo v souvislosti s novým typem koronaviru 274 úmrtí, což je dosud nejvyšší počet za jeden den. První odhady výsledků se očekávají ve 21:00 SEČ, uvedla agentura AFP.

Stávajícímu prezidentovi, který dříve v Portugalsku působil v nejdůležitější pravicové straně, předvolební průzkumy přisuzují až 60 procent hlasů. Mohl by přitom zvítězit už v prvním kole.

Druhý nejvyšší počet hlasů, kolem 14 procent, může podle průzkumů získat bývalá socialistická europoslankyně Ana Gomesová. Ta se však se socialisty rozešla a nyní sází především na protikorupční témata. Na třetím místě by podle odhadů s přibližně 11 procenty hlasů mohl skončit kandidát pravicově populistické strany Chega (též CHEGA!, portugalsky Dost!) André Ventura. Celkem se o přízeň voličů uchází sedm kandidátů.

Pokud by de Sousa dnes nepřekročil 50procentní hranici, konalo by se druhé kolo voleb. V němž by se utkali dva nejúspěšnější kandidáti z kola prvního.

V Portugalsku je zhruba 10,8 milionu registrovaných voličů. Prezidentských voleb se v posledních 20 letech obvykle účastní asi polovina voličů, letos se však očekává volební účast zhruba 20 procent. Hlavním důvodem jsou obavy z nákazy koronavirem. Vláda v pátek uzavřela na 14 dní školy, platí noční zákaz vycházení a prezidentské volby jsou jedním z mála legálních důvodů pro opuštění domova.

Postavení prezidenta v Portugalsku je obdobné roli české hlavy státu. Prezident jmenuje a odvolává premiéra a členy vlády, má pravomoc rozpustit parlament, udělovat milosti a ratifikuje mezinárodní smlouvy. Je volený v přímém hlasování obyvatelstva na pět let.