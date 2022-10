V prvním kole slovinských prezidentských uspěli exministr a advokátka

Až na třetím místě skončil Milan Brglez, který měl podporu dvou vládních stran, uvedla dnes agentura STA. Druhé kolo se ve Slovinsku uskuteční 13. listopadu.

Po sečtení zhruba 95 procent hlasů má Pircová Musarová 27 procent preferencí a Brglez 16 procent.

Logar byl dlouholetým politickým souputníkem bývalého premiéra Janeze Janši, do voleb se ale přihlásil jako občanský kandidát. Podle analytiků tak chtěl zmírnit spojení s bývalým premiérem, kterého část Slovinců vnímá velmi kriticky a který prohrál poslední parlamentní volby.

Důvod ke spokojenosti ale nemá ani vládní blok premiéra Roberta Goloba. Jeho strana a sociální demokraté podporovali Brgleze, který se zřejmě do druhého kola neprobojoval. Podle Brgleze by ale výsledek neměl ovlivnit vládní koalici, protože se nejednalo o parlamentní volby.

Do druhého kola se zřejmě dostala bývalá novinářka a advokátka Pircová Musarová, která zastupuje prominentní osobnosti. Mezi jejími klienty je například manželka bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa Melania a její slovinská rodina. Podle agentury AFP by mohla získat podporu premiéra Goloba i dalších vládních politiků. Pokud by vyhrála, stala by se první ženou v čele státu bývalé Jugoslávie.

Vítěz druhého kola nahradí ve funkci stávajícího prezidenta Boruta Pahora, kterému končí druhý pětiletý mandát. Bývalý model a člen sociální demokracie má podle agentury AFP v zemi přezdívku "prezident Instagram" kvůli velké aktivitě na sociálních sítí. V roce 2017 mu byl udělen český Řád Bílého lva.