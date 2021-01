V Rakousku má být příští týden naočkováno přes 70 tisíc lidí

Počty nakažených rostou v Rakousku, které je v režimu už třetí uzávěry, poměrně stabilně a po předchozích 2311 nově infikovaných dnes ministerstva zdravotnictví a vnitra hlásí dalších 2469 nakažených. Provedeno přitom bylo 15.450 testů.

Počet úmrtí je oproti předchozímu dni, kdy byla hlášena stovka zemřelých, o 32 nižší. Nejvíce nově nakažených evidují spolkové země sousedící se silně zasaženou Českou republikou, tedy Horní Rakousy (502) a Dolní Rakousy (451) a také Vídeň (443).

Mit den Impfstoffen von #Biontech/ #Pfizer und #Moderna können in Österreich über 500.000 Menschen im ersten Quartal geimpft werden. pic.twitter.com/suZNOmOes8 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) January 6, 2021

Dohromady už v sotva devítimilionovém Rakousku vyšlo s pozitivním výsledkem 368.321 testů na covid-19 a 6457 nakažených zemřelo. Aktivních případů je nejméně 17.900, z toho přes 2400 v nemocnicích.

Oficiálně dosud bylo v Rakousku oočkováno přibližně 6800 lidí a do příštího úterý už by jich mělo být dohromady kolem 71.000. Během tohoto týdne má být aplikováno přes 21.000 dávek vakcíny a do příštího úterý se má počet očkovaných zvýšit o dalších 43.000. V Rakousku měla být skutečná očkovací kampaň zahájena 12. ledna, ale bude uspíšena, shodli se podle agentury APA experti na logistiku z ministerstva obrany a zástupci ministerstva zdravotnictví a spolkových zemí.

Například ve Vídni, kde byli první lidé očkováni už 27. prosince a dalších 2000 v následujících dnech, dnes začalo druhé kolo očkování v pečovatelských domech, domovech seniorů a nemocnicích. Do 12. ledna má být v hlavním městě spotřebováno až 5000 dávek očkovací látky. Od 18. ledna mají mít i další Vídeňané možnost se k očkování nahlásit a později by měli dostat termín.

Rakousko začalo v malé míře očkovat už na konci prosince, podobně jako další unijní země. I tady ale platí, že se nedaří spotřebovat všechny dodané dávky, jichž země měla do úterka k dispozici 8360.

Jenom během příštího kalendářního týdne by do Rakouska mělo dorazit 60.000 dávek vakcíny a ta by měla být podle úřadů rychle spotřebována.

Do příštího týdne má být ve spolkové zemi Dolní Rakousy podle informací APA očkováno 18.445 lidí, ve Vídni 9.415, ve Vorarlbersku 8.460, ve Štýrsku 8455, v Korutanech 8345, v Horních Rakousech 5650, v Tyrolsku 5120, v Salcbursku 4970 a v Burgenlandu 2070.

V České republice, která dnes zaznamenala rekordní počet 17.278 nově nakažených, vakcínu proti covidu-19 dostalo k pondělku 13.000 lidí, podle ministra zdravotnictví Jana Blatného by očkování lidí z prioritních skupin, kterých je zhruba 600.000, mělo být hotové nejpozději v březnu.