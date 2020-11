V Rakousku začala platit přísná opatření, přibylo téměř 6000 nakažených

Dosavadní omezení, která se týkala především společenských a kulturních akcí či gastronomie, neměla podle rakouské vlády kýžený účinek. Počet nových případů nákazy koronavirem dál rostl, v pátek dokonce Rakousko zaznamenalo nejvyšší přírůstek od počátku epidemie: 9568 infikovaných.

Za posledních 24 hodin se nákaza prokázala u 5984 lidí. Od počátku epidemie tak eviduje rakouské ministerstvo zdravotnictví již přes 214.000 případů. Více než 136.000 osob se viru zbavilo. S covidem-19 zemřelo 1945 nakažených, z toho 58 za posledních 24 hodin. Roste také počet pacientů na jednotkách intenzivní péče. Nyní jich je 658.

Kvůli šíření nákazy vláda kancléře Sebastiana Kurze ode dneška přinejmenším do 6. prosince zakázala lidem vycházet z domovů. Výjimka platí pro nákup potravin či léků, návštěvu lékaře, cesty spojené s výkonem práce, ale i procházky, venčení psů či individuální sportovní aktivity. Pracovat by ale lidé měli pokud možno co nejvíce z domova.

zdroj: YouTube

Na distanční výuku ode dneška po vysokých a středních školách přešly také školy základní. Z obchodů zůstaly otevřené jen ty se základními potřebami, jako jsou potraviny, drogerie či léky. Výjimku mají například i banky, pošty, autoopravny či prodejny s krmivy, mají ale omezenou otevírací dobu. Zavřít musely ode dneška všechny služby včetně kadeřnictví.

Rakousko chce do Vánoc po vzoru Slovenska uskutečnit hromadné testování obyvatelstva. Na rozdíl od sousední země by mělo být ale dobrovolné. Kurz je přesto přesvědčený, že se nechá otestovat velké množství lidí. Rakušané si podle něj budou chtít být jistí, že během Vánoc nenakazí své blízké.

V sousedním Švýcarsku denní přírůstek nakažených od počátku listopadu klesá. Za posledních 24 hodin místní zdravotnický úřad BAG zaznamenal 4560 nových případů. S covidem-19 zemřelo dalších 142 lidí, a celková bilance mrtvých tak vzrostla na 3300. Od počátku epidemie se infekce koronavirem prokázala u 274.000 lidí.

Švýcarsko, které má zhruba 8,5 milionu obyvatel, vede společné statistiky s Lichtenštejnskem, v němž žije asi 38.000 lidí. Naprostá většina nakažených i mrtvých ovšem připadá na Švýcarsko.