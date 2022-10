V Řecku zvažují v souvislosti s energetickou krizí zkrátit otevírací dobu obchodů

Aténská obchodní komora přišla také s argumentem, že omezená otevírací doba by se měla týkat všech obchodů a také barů a restaurací, aby neměli někteří provozovatelé konkurenční výhodu.

Soluňská obchodní komora se obává těžkých zimních měsíců a hledá možnosti, jak snížit spotřebu elektřiny. Navrhla proto mimo jiné, aby se otevírací doba už od příštího pondělí zkrátila. V pondělí, ve středu a v sobotu by podle jejího plánu měly být obchody otevřeny od 10:00 do 16:00, v úterý, ve čtvrtek a v pátek pak do 10:00 do 19:00. V neděli by bylo zavřeno.

Velké obchodní řetězce a provozovatelé supermarketů namítají, že takové opatření by přineslo jen malé úspory a nepříznivě by ovlivnilo zaměstnanost, obrat a služby zákazníkům.