V severní Itálii se zřítil silniční most

Celý most se zřítil v 10:25 SELČ a na místo vyrazili hasiči. Agentura Reuters napsala, že oba řidiči, kteří byli v době zřícení na mostě, byli převezeni do nemocnice s lehkými zraněními.

Podle serveru deníku La Repubblica byl jeden zraněný řidič převezen do nemocnice v Pise a druhý do nemocnice v Sant'Andrea della Spezia. Podle serveru jde o řidiče dvou dodávek.

Italský server dále píše, že na mostě Albiano Magra se loni v listopadu objevila prasklina, které si všimlo také mnoho motoristů. Po provedených kontrolách ale správce silnice uvedl, že nehrozí žádné nebezpečí.

Stamattina, questo è il ponte di #Aulla. Se non ci mettiamo SUBITO a lavorare sui cantieri con il piano #ItaliaShock - presentato da molti mesi - ogni anno andrà peggio. E se non lo facciamo in questa fase di crisi, ci vogliamo del male. Apriamo questi benedetti cantieri, subito pic.twitter.com/9qRZMMlKN5