V zahraničí se píše o naštvaných Češích: Musí nosit roušky, ale vláda jim je nezajistila

„Česká republika a Slovensko jsou jediné země v Evropě, kde se povinně musí nosit masky proti koronaviru,“ vysvětluje britský The Guardian v článku z 30. března. „Čeští občané se celonárodně mobilizovali, aby vyráběli a distribuovali domácí masky poté, co vláda nařídila všem jejich povinné nošení ve snaze bojovat proti pandemii koronaviru,“ píše deník.

The Guardian zdůrazňuje, že český premiér Andrej Babiš vyzval i ostatní vlády, aby následovaly český příklad a také zavedly povinnost nosit roušky. A to i přesto, že Světová zdravotnická organizace (WHO) nošení roušek v boji proti šíření koronaviru zpochybnila.

Deník také zveřejnil video, které sponzorovala česká vláda a ve kterém vystupuje mimo jiné ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). „Česká republika je jednou z mála v Evropě, která výrazně zpomalila šíření viru. Hlavní rozdíl je v tom, že každý, kdo musí opustit svůj dům, musí na sobě mít roušku,“ říká se v klipu, který je možné vidět například na YouTube.

Sám Babiš a další politici se snaží jít podle listu příkladem a tak nosí masky i při svých televizních vystoupeních. „Vláda se však místo toho, aby poskytla masky sama, spoléhá na iniciativu obyčejných Čechů,“ zdůrazňuje autor článku, který také dodává, že po vyhlášení nouzového stavu, uzavření hranic a uzavření obchodů a dalších podniků se turistické centrum Prahy proměnilo v město duchů.

Jak server píše, ochranné masky, kterých nemají dost ani zdravotníci, se v českých lékárnách vůbec sehnat nedají. I proto se do šití pustili například i studenti Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, kteří vyrábějí masky pro porodnici v Podolí. Autor článku zmiňuje i web damerousky.cz, kde je možné najít interaktivní mapu pro ty, kteří nabízejí nebo naopak shání roušky.

Babiš dokonce vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby i on zavedl povinnost nosit na veřejnosti roušku. Deník ale zdůrazňuje, že jeho výzva vyvolala mezi Čechy vlnu nevole, protože vláda sice vydala nařízení roušky nosit, občanům je ale sama zajistit nedokázala. „Udělali jste z toho povinnost (jako Tchaj-wan), ale neposkytli jste nám jedinou masku (na rozdíl od Tchaj-wanu), takže jsme si museli ušít vlastní," cituje The Guardian jeden z rozhořčených příspěvků na Twitteru.

O tom, že si Češi musí sami šít masky, před několika dny psal i server Euronews. Ten poukázal na fakt, že Babiš promluvil k českému národu a vyzval k odvaze v těchto „těžkých dobách“. Zároveň však zmínil také to, že Češi museli vytáhnout šicí stroje, aby si ochranu obličeje sami vyrobili. Autor píše například o facebookových skupinách, kde si Češi posílají videa a návody, jak si masky ušít nebo jinak vytvořit z triček a jiných textilií, které mají doma.

„Celebrity a další známé osobnosti, včetně Dagmar Havlové, manželky bývalého českého prezidenta Václava Havla, také prostřednictvím sociálních médií předvádí své vlastní výtvory, protože nedostatek lékařských masek a respirátorů znamená, že většina lidí musí ve snaze chránit se hodně improvizovat,“ píše server.

Server Business Insider (BI) pak zmiňuje, že aby si Češi mohli šít vlastní roušky, nechala vláda otevřené obchody s textilem. „Mnoho lidí používá látku ze starých triček a skauti používají darované látky,“ píše BI. Zmiňuje také to, že experti u ČVUT v Praze vyvinuli technologii 3D tisku, která umožňuje vyrobit masky, které byly certifikovány jako bezpečností, a že univerzita pracuje také na výrobě certifikovaných filtrů.